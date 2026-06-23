Immersion à la Polyclinique de Picardie le temps d'un job dating

Face aux enjeux actuels de recrutement dans le secteur de la santé, la Polyclinique de Picardie et l’Établissement du Val d'Ancre se sont associés pour organiser un grand Job Dating. Cet événement se déroulait physiquement à Amiens et présentait les opportunités professionnelles du site d'Albert. «On parle aux visiteurs de nos valeurs et culture d'entreprise, des spécialités de nos deux structures. Les candidats peuvent ensuite visiter la Polyclinique de Picardie directement sur place, et découvrir l’Établissement du Val d’Ancre à travers une vidéo immersive. Nous faisons le point sur le métier d'infirmière, de brancardier, sur les besoins de la patientelle», assure Julie Danten, infirmière à l’Établissement du Val d'Ancre.

Pour la directrice opérationnelle des deux sites, Marie-Pierre Bastin, l'objectif est bien de faire connaître ces établissement auprès des professionnels, afjn de leur permettre de s'inscrire dans une démarche pour les rejoindre. «Nous avons des possibilités carrières à offrir, notamment sur les soignants, sur les autres métiers aussi. Il y a de l'activité, du développement et donc des postes à proposer. Ce qu'on recherche, ce sont des professionnels motivés qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de travail en équipe, de collaboration. C'est très important dans le soin».

Des établissements adaptés aux besoins

Les professionnels seront affectés soit à l'un, soit à l'autre de l'établissement. «Il y a aussi des possibilités de changer s'ils le souhaitent. C'est sur la base du volontariat. Ce sont deux activités complètement différentes. À la polyclinique, c'est essentiellement de la chirurgie, à Albert le soin de suite et de l'EHPAD, il y a le côté beaucoup plus gériatrique pour l'EHPAD, tout dépend du profil des professionnels et de leur souhait d'accompagner», explique Aline Pantenier, responsable RH.

La polyclinique a également investi dans des robots, notamment au sein du bloc opératoire. «On en a quatre dans le bloc opératoire. Nos chirurgiens constituent une équipe jeune et dynamique qui s'intéressent aux nouvelles pratiques de prise en charge». La polyclinique vient aussi de mettre en place un secteur entièrement rénové au niveau des consultations, l'Arthropôle, qui regroupe sur un même plateau de consultations les chirurgiens orthopédiques, le médecin du sport et traumatologues notamment avec du matériel de pointe. Le patient peut ainsi faire son circuit de consultation et d'examen sur le même espace.



