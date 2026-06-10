InfoPublic 71, le social à portée de main

«Les professionnels du social ont fait remonter, il y a quelques années, leur besoin d’un outil qui cartographierait tous les acteurs de proximité» explique Noelly Michelard, chargée de mission accès au droit et accueil en milieu social au sein du département de Saône-et-Loire. En réponse à cette attente du terrain, le service a passé près de trois ans à répertorier et concevoir une plateforme numérique complète destinée aux agents d’accueil des structures sociales ainsi qu’aux médiateurs du numérique.

Né en 2021, cet outil collaboratif a été étendu en avril 2026 à l’ensemble des habitants de Saône-et-Loire pour leur faciliter l’accès à l’information sociale. «C’était une volonté politique forte portée par Claude Cannet, vice-présidente chargée du maintien à domicile, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de l'action sociale» souligne Noelly Michelard.

Ce sont ainsi 642 structures - de l’association aux structures sociales et médico-sociales en passant par les services publics comme France Service, les Relais petite enfance ou les Maisons autonomies – qui alimentent la plateforme. Mais pour ce faire, elles doivent d'abord obtenir une validation d’accès de la part du département. «C’est un annuaire des acteurs publics du social, toutefois la plateforme oriente vers d’autres ressources du secteur privé pour une approche complète» remarque la chargée de mission.

Le défi de la pertinence

Les utilisateurs d’InfoPublic trouvent un acteur du milieu social, soit par une recherche géographique, soit par l’intermédiaire de l’une des 16 thématiques recensées comme la famille, le handicap, les démarches administratives, la justice, la mobilité ou encore le logement et le numérique. «Nous avons voulu rendre la plateforme la plus accessible possible et balayer tous les sujets qui touchent aux habitants» rebondit Noelly Michelard.

Mais il ne s'agissait pas simplement d'agréger des données. «Toute la richesse mais aussi la difficulté du projet a été de rendre une information riche et vaste sous forme claire». L’autre défi relevé par InfoPublic 71 consiste à assurer non seulement la centralisation mais aussi l’actualisation des données. «Nos services émettent des points de vigilance auprès des contributeurs pour garantir la fiabilité de la plateforme» ajoute la chargée de mission. InfoPublic 71 évolue au quotidien selon les informations des acteurs mais aussi les remontées de terrain.

À utiliser sans modération

Depuis son lancement en avril dernier, l’outil a largement été promu auprès du grand public et des élus du territoire. «La plateforme se révèle aussi un portail ressources qui apporte les bonnes réponses en fonction des besoins exprimés». Déjà très engagés dans la démarche, les communautés de communes du Grand Autunois Morvan et du Grand Chalon se montrent, par exemple, très actives dans le partage des évènements de leur territoire. Le Département entend également assurer la promotion d’InfoPublic 71 auprès des professionnels.

Pour Aletheia Press, Nadège Hubert