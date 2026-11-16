"J'ai fait de mon mieux" malgré des "erreurs", assure Macron

Emmanuel Macron a marqué lundi les 10 ans de l'annonce de sa première candidature à l'Elysée par un message sur X en forme de bilan, affirmant avoir "fait de (son) mieux", tout en concédant "parfois des erreurs", à six mois de la fin de son second mandat.

"Je veux (...) dire à celles et ceux qui ne m'ont pas apporté leur suffrage qu'à chaque instant j'ai fait de mon mieux pour l'intérêt supérieur du pays", a écrit le chef de l'Etat sur X.

"Il y a eu parfois des erreurs", a-t-il admis, "mais chaque jour nous avons travaillé dur, avec beaucoup de femmes et d'hommes remarquables, au service de la France et des Français."

Durant ces 10 dernières années, il assure avoir œuvré "pour essayer de tenir (ses) engagements" et pour "traverser ensemble les crises".

"Comptez sur mon engagement jusqu'au bout", a-t-il conclu.

Ce message est publié 10 ans jour pour jour après l'annonce de sa candidature depuis un centre d'apprentissage de Bobigny (Seine-Saint-Denis), alors qu'il avait quitté quelques mois plus tôt le gouvernement de François Hollande.

"Je veux remercier tous ceux qui étaient à mes côtés ce 16 novembre 2016. Et tous ceux qui, les rejoignant, m'ont soutenu, se sont engagés, m'ont fait confiance et m'ont permis d'exercer cette mission," a-t-il également écrit.

Le président, qui ne peut briguer un troisième mandat consécutif, achèvera son second quinquennat le 13 mai.

"10 ans de casse sociale", de "pauvreté", "d'étouffement de la démocratie", "sinistre anniversaire", a répondu sur X la présidente du groupe des députés LFI, Mathilde Panot.

Le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel a, lui, évoqué sur BFM un "mea culpa qui est indigne" au regard des "fractures dans notre pays" qui "sont graves".