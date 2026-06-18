Job dating à Amiens : le transport et la logistique recrutent

Avec l'opération «Le transport dans ta ville», les agences France Travail se mobilisent partout dans la région pour faire découvrir les métiers du transport, de la logistique et de l'industrie. Au cours de toute cette semaine, des temps forts sont organisés pour aller à la rencontre des recruteurs. Parmi les 220 événements mis sur pied dans les Hauts-de-France, une rencontre est proposée ce jeudi 18 juin à Amiens : un job dating avec les entreprises et centres de formation Aftral, ECF et AFT.

L'efficacité des accompagnements

Sur ce bassin amiénois qui totalise 26 500 demandeurs d'emplois avec un taux de chômage de 8,8% (9,5% dans les Hauts-de-France), les trois agences France Travail Amiens Sud, Amiens Gare et Doullens, respectivement dirigées par Lynn Dehornoy, Sophie Bertucat et Valérie de Barros, annoncent un changement d'échelle en cette année 2026, et la poursuite du déploiement de la loi Plein emploi. Elles affichent un besoin de 37 000 recrutements par an jusqu'en 2030 dans tous les secteurs, conditionné par le remplacement des départs en retraite d'ici cinq ans. «Il y a du travail», confirment les trois directrices, tout en soulignant le dynamisme du marché économique et l'efficacité des nouveaux accompagnements, plus personnalisés et au plus près du public.

Les plus grands entrepôts logistiques

L'opération «Le transport dans ta ville» participe donc à cette dynamique. La direction régionale de France Travail souligne qu'avec plus de 121 700 salariés, les Hauts-de-France occupent une place majeure dans le secteur du transport et de la logistique : «La région se classe au premier rang national pour la part de l'emploi régional liée à cette filière et au troisième rang en nombre de salariés». France Travail précise que les Hauts-de-France disposent également d'un poids logistique considérable : «17,2 millions de mètres carrés d'entrepôts, soit près de 19% des bâtiments logistiques français et 15% des capacités nationales d'entreposage frigorifique». La région concentre ainsi la plus importante surface de grands entrepôts logistiques en France, devant l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes.