L’IA, levier de performance pour l’industrie ?

C’est dans le cadre du festival régional ‘‘L’IA avec nous’’, organisé par la Région, que la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay a convié acteurs économiques et institutionnels à une matinée de réflexion sur les transformations induites par l’intelligence artificielle dans l’industrie et sur les leviers de performance qu’elle peut offrir aux entreprises du territoire.

En ouverture de la matinée, le président de l’agglomération, Olivier Gacquerre, a rappelé l’importance stratégique de cette révolution technologique. « L’intelligence artificielle n’est plus une découverte, c’est une réalité qui transforme déjà nos collectivités, nos entreprises et notre quotidien ». Et d’ajouter : « Nous disposons d’un écosystème capable de développer une IA maîtrisée, utile aux entreprises comme aux habitants, l’enjeu étant de gagner en productivité tout en gardant l’humain au centre des décisions ».

Des applications déjà concrètes

La table ronde a permis d’illustrer l’intégration croissante de l’IA dans les processus industriels comme l’a expliqué Matthieu Régniez, responsable d’affaires chez Eiffage Énergie Systèmes. « L’IA est aujourd’hui présente dans l’ensemble de nos métiers, que ce soit pour améliorer nos performances internes ou pour proposer de nouveaux services à nos clients ».

Face aux enjeux de cybersécurité liés à l’utilisation d’outils grand public, l’entreprise a notamment développé son propre outil « afin de garantir la confidentialité des données tout en offrant aux collaborateurs les bénéfices de l’intelligence artificielle ». Eiffage utilise également ces technologies pour accélérer le développement informatique, analyser des appels d’offres ou encore optimiser la maintenance d’infrastructures. Matthieu Régniez a notamment cité l’exemple d’outils capables de prévoir les besoins de maintenance sur les lignes ferroviaires grâce à l’analyse de données.

Au fil des échanges, un constat s’est imposé : l’IA constitue désormais un outil incontournable pour améliorer la compétitivité industrielle, mais son déploiement doit s’accompagner d’une réflexion sur la formation, la cybersécurité et l’évolution des compétences. « Nous ne demandons pas à l’IA de prendre le volant, mais de nous aider à lire la carte » a résumé Olivier Gacquerre.



