L'inflation grimpe à 3% sur un an en septembre

Les prix à la consommation ont augmenté de 3% sur un an en septembre, contre une hausse de 2,4% en août, selon une estimation provisoire publiée mercredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Une nouvelle hausse de l'inflation qui s'explique, selon l'Insee, par l'accélération des prix de l'énergie (+21,2% en septembre contre +16,7%) et des produits frais (+9,9% contre +5,9% en août).

L'alimentation globale, qui englobe les produits frais, voit ses prix augmenter de 1,5% (contre 1,1% en août). Autre catégorie de produit dont le prix augmente: le tabac, en hausse de 3,3% sur un an en septembre, comme en août. Le prix des services est, lui aussi, en hausse, de 2,2% en septembre (+1,9% en août).

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A rebours des autres catégories, le prix des produits manufacturés est en légère baisse (-0,3%), mais cette baisse reflue légèrement par rapport au mois d'août (-0,4%).

La vague d'inflation qui touche la France, comme le reste de l'Europe, s'explique principalement par le déclenchement de la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz qui s'en est suivi, fin février: avant ces événements, les prix à la consommation ne progressaient que d'environ 1% sur un an. Sur un mois en revanche, les prix à la consommation se replient légèrement, de 0,3%. Dans ses estimations provisoires publiées mercredi, l'Insee évalue à 3,4% la hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de la zone euro, contre 2,6% en août.

Avec AFP