L'Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis a confirmé son classement en catégorie 1. Cette reconnaissance nationale distingue les structures touristiques répondant à des exigences élevées en matière d’accueil, d’information et de services aux visiteurs. Elle constitue le niveau le plus élevé du classement des offices de tourisme en France.

Ce renouvellement intervient un mois après l’obtention du label Destination d’Excellence, attribué le 4 avril 2026. Ces deux distinctions nationales confirment les actions engagées par l’Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis en faveur de la qualité de l’accueil et du développement de l’attractivité du territoire.

Des critères exigeants pour le classement

L’obtention de ce classement repose sur plusieurs exigences nationales. L’office doit assurer un accueil des visiteurs au moins 305 jours par an et disposer d’une équipe multilingue, d’espaces adaptés et des conseillers formés afin de répondre aux besoins des visiteurs et de les orienter dans leurs démarches.

Le classement prend également en compte la qualité de la diffusion de l’information touristique. Celle-ci doit être accessible, disponible en plusieurs langues et diffusée via différents supports numériques afin de toucher un large public. Enfin, l’établissement doit développer des partenariats avec les acteurs publics et privés pour valoriser le patrimoine, les événements et l’offre touristique du territoire.



