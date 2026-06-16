Mi-mai, les dirigeants de l’Université de Lorraine ont mené une mission officielle au Japon afin de structurer des coopérations académiques d'envergure. En ciblant Tohoku University et le Kyushu Institute of Technology (Kyutech), l’établissement lorrain s’assure des débouchés scientifiques majeurs. Cette initiative renforce l'attractivité et le rayonnement économique de la région Grand Est à l'échelle internationale.

Kyutech : l'étincelle de l'innovation industrielle

À Kitakyushu, la délégation a scellé de nouveaux accords opérationnels avec la direction de Kyutech. Un atelier de mise en relation scientifique a réuni les chercheurs des deux pays. L'objectif est d'amorcer un appel à projets commun axé sur l'ingénierie de pointe. L’évaluation du programme bilatéral 2023-2025 confirme déjà le succès des mobilités d'étudiants lorrains sur place. Les visites des laboratoires des campus de Tobata et Wakamatsu ouvrent la voie à des transferts de technologies prometteurs pour les entreprises des deux territoires.

Tohoku : la puissance de la recherche d'excellence

La mission s'est poursuivie à Sendai, au cœur de la prestigieuse Tohoku University, pour hisser la recherche lorraine au plus haut niveau mondial. Les équipes françaises ont exploré NanoTerasu, un synchrotron de nouvelle génération, ainsi que le Centre for Integrated Japanese Studies. Les réunions stratégiques avec le département d’ingénierie ont révélé de fortes complémentarités scientifiques. Ces infrastructures de rupture offrent des perspectives uniques pour codévelopper des innovations de rupture, capitales pour la compétitivité industrielle lorraine.

En s'ancrant durablement dans l'écosystème nippon, l'Université de Lorraine sécurise des partenariats à forte valeur ajoutée. Ce pont académique et technologique entre la Lorraine et le Japon s'impose comme un puissant levier de croissance pour l'économie de la connaissance régionale.