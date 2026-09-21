L’Université de Lorraine et Inria brillent au Parlement européen

Le 2 septembre 2026, le pôle scientifique de l'Université de Lorraine et d'Inria s'est illustré au Parlement européen à Bruxelles. Organisé par le réseau euROBIN devant 170 décideurs politiques et industriels, cet événement a mis en lumière le savoir-faire technologique et scientifique lorrain en matière d'assistance robotique, affirmant la place de la région au cœur du transfert technologique et de la souveraineté numérique européenne.

Une démonstration lorraine réussie au cœur de l'assistance domestique

Sous la direction scientifique de Serena Ivaldi, directrice de recherche Inria, l’écosystème lorrain a piloté le scénario du «Breakfast Cleanup». L'équipe nancéienne Hucebot, ancrée au sein du Loria, a fait collaborer quatre robots européens. Le robot TIAGo Pro, programmé localement, a réussi à identifier et ranger des aliments périssables dans un réfrigérateur. En quelques minutes, la machine a perçu sa situation, manipulé les objets et interagi avec un environnement changeant. Cette performance concrète est le fruit de travaux menés sur des briques technologiques complexes, telles que la perception et l'interaction humain-machine, qu'il a fallu faire dialoguer face à des situations réelles.

Des briques technologiques au service du transfert vers les entreprises

Cette mobilisation traduit la diversité des expertises de l'institut, où sept équipes-projets d'Inria collaborent pour faire progresser ces technologies. À travers euROBIN, les chercheurs lorrains participent activement à une démarche qui vise à faire circuler les connaissances entre les laboratoires européens et à tester leur transférabilité vers les usages réels. Pour l’économie régionale, ce leadership scientifique sécurise un avantage compétitif majeur. Il favorise le transfert direct des résultats de la recherche vers les entreprises et le tissu industriel local, transformant l'excellence académique en innovations concrètes.

Cette présentation devant un parterre de décideurs internationaux a validé l'excellence de la recherche régionale et sa capacité à propulser de futures innovations industrielles. Ce positionnement à la pointe de la recherche mondiale renforce l'attractivité du territoire pour les investissements technologiques et la création d'emplois hautement qualifiés.