L’Urssaf aide les professionnels victimes de dégradations

Suite aux vols et aux dégradations qui ont eu lieu les 17 et 18 octobre derniers, l’Urssaf Nord – Pas-de-Calais et le CPSTI Hauts-de-France ont décidé de mettre en place des aides pour soutenir les professionnels touchés. Ces mesures ont pour but de les aider à faire face aux difficultés financières causées par ces événements.

Les employeurs pourront reporter ou étaler le paiement de leurs cotisations patronales de novembre 2026 à janvier 2027, sans pénalités. Les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs pourront aussi demander un report de leurs cotisations. Enfin, les artisans, commerçants et professions libérales dont les locaux ont été fortement dégradés pourront bénéficier d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 6 000 euros. Les demandes se font en ligne auprès de l’Urssaf ou du CPSTI.





* Article par Nina Gérils