L’Urssaf Bourgogne, l'Urssaf Franche-Comté et la Fédération Française du Bâtiment Bourgogne Franche-Comté (FFB BFC) ont signé une convention de partenariat visant à renforcer leur coopération au bénéfice des entreprises du bâtiment de la région.

Un renforcement du suivi des données du bâtiment

Cette convention prévoit la mise en place d’actions communes destinées à améliorer l’information et l’accompagnement des professionnels. Les deux structures entendent notamment développer des interventions lors d’événements, des webinaires et des actions de sensibilisation afin de mieux faire connaître leurs missions respectives ainsi que les services proposés aux entreprises.

Dans le cadre de cet accord, l’Urssaf mettra à disposition de la FFB BFC plusieurs indicateurs relatifs à l’emploi salarié, notamment les effectifs, la masse salariale, le salaire moyen par tête ainsi que les impayés de cotisations sociales. Grâce à ces éléments, l’organisation professionnelle pourra réaliser des analyses adaptées aux besoins du secteur du bâtiment et assurer une veille sur la santé économique du tissu entrepreneurial régional.

Le partenariat prévoit également la conduite d’actions de communication communes afin de mettre en lumière les analyses et les travaux réalisés grâce à cette coopération.



