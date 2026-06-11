Le lancement d’une activité professionnelle s’accompagne souvent de nombreuses formalités liées aux cotisations sociales, à la fiscalité ou encore à la protection sociale. Afin de mieux accompagner les nouveaux entrepreneurs normands, l’Urssaf Normandie met en avant son dispositif gratuit «Mes premiers mois avec l’Urssaf». Destiné aux artisans, commerçants, auto-entrepreneurs ainsi qu’aux praticiens et auxiliaires médicaux s’installant en libéral, ce programme propose un accompagnement progressif dès les premières étapes de l’activité. Les bénéficiaires peuvent accéder à un site dédié, participer à des webinaires, suivre des ateliers pratiques et recevoir des informations personnalisées sous forme de newsletters. Des rendez-vous individuels avec un conseiller sont également proposés afin d’apporter des réponses adaptées aux situations rencontrées.

Création d’entreprise : l’accompagnement devient stratégique

À l’échelle nationale, l’accompagnement des créateurs d’entreprise est devenu un enjeu majeur de politique économique. La France enregistre chaque année un nombre élevé de créations d’entreprises, notamment sous le régime de la micro-entreprise, mais une partie de ces structures rencontre des difficultés dès les premières années d’existence. Dans ce contexte, les dispositifs d’accompagnement administratif et réglementaire apparaissent comme des leviers importants pour améliorer la survie des jeunes entreprises. Au-delà de la simplification des démarches, ces services contribuent à sécuriser les déclarations sociales, à limiter les risques d’erreurs coûteuses et à renforcer la confiance des entrepreneurs dans leur environnement administratif.