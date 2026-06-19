NEOMA : Master Finance classé dans le Top 30 mondial

Le Master en Finance de NEOMA Business School figure pour la troisième année consécutive dans le Top 30 mondial du classement Financial Times Masters in Finance 2026, et se classe 8ᵉ parmi les grandes écoles françaises. Cette reconnaissance vient consolider la place de l’établissement dans le paysage de l’enseignement supérieur et renforce sa visibilité auprès des étudiants français et internationaux. Le programme s’appuie sur une stratégie axée sur l’ouverture internationale, la diversité des profils et l’intégration des enjeux liés à la transition environnementale. L’empreinte carbone du cursus, l’exposition à des expériences à l’étranger et l’enseignement des problématiques climatiques et ESG constituent désormais des axes structurants de la formation.

La finance française en pleine mutation

À l’échelle nationale, ce classement illustre la montée en puissance des établissements français dans les palmarès internationaux de l’enseignement supérieur. Les formations en finance évoluent sous l’effet combiné de la digitalisation, du renforcement des normes réglementaires et de l’intégration progressive des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les entreprises, confrontées à des mutations profondes de leurs modèles économiques, recherchent désormais des profils capables de conjuguer expertise technique et compréhension des enjeux de transition. Cette dynamique confirme une transformation structurelle du secteur financier, de plus en plus orienté vers des pratiques durables et alignées avec les standards internationaux.