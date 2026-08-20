La Bourse de Paris reste à l'équilibre jeudi, tiraillée entre le soulagement après que le Trésor américain a annoncé prendre des mesures pour faire baisser les coûts d'emprunt, et la pression des prix de l'énergie toujours élevés.

L'indice vedette parisien CAC 40 restait stable (-0,01% à 8.501,14 points) vers 10H30 heure de Paris. La veille, le CAC 40 a terminé en légère baisse de 0,09% à 8.501,91 points.

Le Brent, la référence mondiale du pétrole, reste perché au-dessus des 90 dollars le baril face à l'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

Donald Trump a menacé mercredi de "terribles" mesures économiques "tout pays" qui aiderait l'Iran dans son effort de guerre, une intensification de la pression exercée par Washington sur son adversaire après des mois de conflit. De quoi soutenir les niveaux actuels de prix du brut.

La semaine passée, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent avait déjà menacé l'Iran d'un isolement économique "comme le monde n'en a jamais vu".

Les places européennes restent particulièrement sensibles aux prix de l'énergie, les économies du Vieux continent étant toujours de grandes importatrices d'hydrocarbures.

En parallèle, les marchés européens ne bénéficient pas "de l'annonce du Trésor américain dans la même mesure" que leurs homologues américains et sont "davantage exposés à la dernière hausse des prix de l'énergie", expliquent les économistes de la Deutsche Bank.

Le ministère des Finances américain a annoncé mercredi son intention de doubler, à compter du 9 septembre, le montant de ses rachats d'obligations à long terme (de 10 à 30 ans) à au moins 4 milliards de dollars par opération, contre 2 milliards actuellement.

En d'autres termes, le Trésor cherche à soutenir la liquidité du marché obligataire en rachetant davantage de dette à long terme, afin de faire baisser les rendements.

Michelin regonflé à bloc

Le titre Michelin prenait la tête du CAC 40 jeudi, avec une hausse de 2,08% à 34,80 euros vers 10H30 heure de Paris, après un relèvement par J.P Morgan de sa recommantation de "neutre" à "surponderer", d'après la presse économique.

La banque a également relevé son objectif de cours de 35 à 42 euros.

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