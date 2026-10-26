La Bourse de Paris dans le vert, Moody's soulage la pression

La Bourse de Paris évolue en terrain positif lundi, soulagée par le recul des prix de l'énergie et par la décision de l'agence Moody's de ne pas dégrader la note souveraine de la France.

L'indice vedette CAC 40 prenait 0,85 % à 7.848,59 points vers 10H15 heure de Paris. Vendredi, l'indice phare de la Bourse de Paris avait reculé de 0,36 %.

Les marchés européens ont profité du petit recul des prix du brut en ce début de semaine.

"Le répit temporaire sur les cours du brut a atténué la pression immédiate sur les anticipations d'inflation, sans pour autant résoudre le problème macroéconomique de fond", tempère Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

"Les prix de l'énergie restent élevés, les risques géopolitiques continuent de peser sur les matières premières et les décideurs monétaires font face à un regain de pressions sur les coûts, alors que les signaux de croissance deviennent plus contrastés", relève-t-il.

En d'autres termes, "le recul du pétrole est bienvenu, mais il ne constitue pas encore un tournant décisif", souligne-t-il.

Accalmie sur la dette française après Moody's

"La France a également bénéficié d'un coup de pouce vendredi soir lorsque Moody's a déjoué les attentes du marché en maintenant la note souveraine à Aa3, assortie d'une perspective négative", soulignent les économistes de la Deutsche Bank.

Une dégradation était attendue par la majorité des analystes ce qui aurait conduit la note française au niveau de celles données par les autres grandes agences, Fitch et S&P.

Sur le marché de la dette souveraine, le taux d'emprunt français à échéance 10 ans avait dépassé la semaine dernière le seuil symbolique de 5 % pour la première fois depuis 2002. Il a même frôlé 5,14 % jeudi, un niveau inédit depuis juin 2002.

Vers 09H30 GMT, l'emprunt français à échéance 10 ans évoluait à 4,97 %.

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