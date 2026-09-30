La Bourse de Paris est tombée sous la barre symbolique des 8.000 points mercredi, sur fond d'incertitudes croissantes avant la présentation du budget 2027 par le gouvernement, tandis que le taux d'intérêt de la dette française s'approche de son plus haut de 2008.

Le CAC 40 a reculé de 0,89%, une baisse de 71,36 points, à 7.964,51 points. La veille, il avait déjà reculé de 0,39%.

L'indice vedette parisien était passé sous les 8.000 points pour la dernière fois en mai dernier.

"La chute du CAC 40 s'explique par les craintes croissantes des investisseurs sur la situation politique et économique française. C'est un vrai avertissement avant la présentation du budget", explique à l'AFP Mike O'Sullivan, de Moonfare.

Le gouvernement doit présenter jeudi ses projets de budget de l'Etat et de la Sécurité sociale en Conseil des ministres, avant leur examen par le Parlement cet automne.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, sans majorité à l'Assemblée, a tenté mercredi de dissuader les oppositions de le renverser, agitant le risque d'une crise financière. "Le réel nous rattrape", a-t-il alerté au sujet de la hausse des taux.

Presque simultanément, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a indiqué dans un entretien au magazine Challenges que le gouvernement entendait notamment "diviser quasiment par deux" le déficit de la Sécurité sociale en 2027.

"L'adoption d’un budget crédible pour 2027, qui semble à ce stade très difficile, pourrait apporter un soulagement temporaire, mais il ne résoudrait pas les problèmes structurels des finances publiques françaises", selon Charlotte de Montpellier, économiste pour ING.

"L'attention est donc tournée vers l'élection présidentielle. Le problème est que, pour le moment, aucun candidat ne présente de plan suffisamment détaillé et crédible pour stabiliser les finances publiques", ajoute-t-elle.

Le taux continue de flamber

Dans ce contexte, le coût de la dette française a continué sa course en avant mercredi.

Le rendement à échéance dix ans des obligations françaises a atteint 4,86%, contre 4,81% la veille en clôture. Il s'approche dangereusement de son plus haut niveau de l'année 2008, quand il avait atteint 4,87%.

En comparaison, le taux d'intérêt allemand à dix ans, référence en Europe, a reculé de 0,04 point de pourcentage, à 3,58%. L'écart entre les deux continue donc de se creuser, proche de 1,30 point de pourcentage, au plus haut depuis 2012.

Dans l'Hexagone, les prix à la consommation ont d'ailleurs augmenté de 3% sur un an en septembre, contre une hausse de 2,4% en août, selon une estimation provisoire publiée mercredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

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