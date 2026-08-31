Sculpture de guitare géante, fresques de guitares sur les murs et même poubelles en formes de guitares: en Chine, la verdoyante petite ville montagneuse de Zheng'an affiche fièrement sa spécialité.

Une guitare sur sept vendue dans le monde est produite dans cette cité de la province du Guizhou, dans le sud. Pourtant, cette industrie n'y existait pas il y a encore 10 ans.

La Chine compte des centaines de villes ou bourgs spécialisés dans la fabrication d'un produit spécifique, du vélo aux chaussettes.

L'essor spectaculaire de Zheng'an illustre l'efficacité de la stratégie industrielle chinoise quand investissements locaux et centraux s'allient pour optimiser les atouts du territoire.

Longtemps, ses habitants sont allés travailler plus au sud dans les usines du Guangdong, principal pôle industriel de la Chine.

Zheng Chuanjiu en a fait partie, avant d'y monter sa propre entreprise de fabrication de guitares, à Canton, la capitale provinciale.

"Les affaires tournaient plutôt bien à l'époque, et la plupart de nos employés à Canton étaient des gens de Zheng'an", raconte M. Zheng, fondateur de Shenqu Guitar.

En 2012, les autorités de Zheng'an ont lancé un programme pour inciter les ouvriers qualifiés à rentrer et créer leur entreprise.

"Ils voulaient qu'on revienne et qu'on développe l'industrie", se souvient Zheng Chuanjiu.

Climat "parfait

Shenqu est devenu le premier fabricant à s'installer dans la nouvelle zone économique de Zheng'an.

"Ce retour a apporté une main d'œuvre plus stable et de meilleures perspectives de développement", explique le fondateur.

"Après plusieurs années ici, beaucoup d'amis ont vu que je réussissais et sont venus me rejoindre pour développer la filière."

Des rangées interminables de guitares terminées attendent entre les murs de Shenqu un dernier contrôle avant leur expédition.

"Pourquoi partir au loin quand on peut travailler au pays ?", interroge une banderole dans l'usine.

En une décennie, 87 marques locales sont nées sur le pôle industriel.

Les autorités ont attiré les entreprises avec des incitations financières, des facilités fiscales et des aides à l'emploi. Certaines ont obtenu trois ans d'exonération d'impôts et dix ans de loyer gratuit.

Zheng'an a bénéficié de ses avantages naturels: le climat y est parfait pour fabriquer des guitares, selon le maître luthier Zhang Weiyi, qui y a transféré son entreprise de Canton en 2019.

"Que le secteur soit grand ou petit, qu'il ait un impact ou non, peu m'importe", assure l'artisan de 50 ans en ponçant soigneusement un morceau d'os de bœuf, l'ajustant à la guitare sur mesure qu'il fabrique à la main.

Dans la rue aussi

"Mes clients sont tous des habitués", souligne-t-il.

Zhang Weiyi crée environ 150 instruments par an. Zheng'an dans son ensemble en produit quelque 2,5 millions, selon les autorités. Une véritable "capitale des guitares", clament les bannières dans les rues.

Zheng'an a exporté en 2025 pour environ 248 millions de yuans (32 millions d'euros) de guitares dans plus de 40 pays.

La simplification des procédures de remboursement des taxes à l'exportation fait partie des avantages offerts aux entreprises locales.

Entre janvier et juillet 2025, les entreprises locales ont bénéficié de 147 millions de yuans (19 millions d'euros) d'allègements et d'exonérations fiscales.

Des partenaires commerciaux de la Chine comme les Etats-Unis et l'Union européenne critiquent comme déloyales les subventions et autres aides d'Etat chinoises, en particulier dans des secteurs comme les véhicules électriques et les panneaux solaires.

Mais, selon Dong Xuebing, économiste à l'université du Zhejiang, la promotion de filières régionales comme à Zheng'an est essentielle pour freiner la fuite des populations vers les métropoles et dynamiser des territoires longtemps négligés.

Pour les habitants, les retombées dépassent le simple aspect économique.

"L'ambiance qui règne ici est vraiment agréable", estime Zhang Weiyi, le maître luthier, en évoquant les mélodies qui résonnent sur la place principale.

"Partout dans les rues, on voit pas mal de gens, grands et petits, porter des étuis à guitare, probablement en route pour leur cours."