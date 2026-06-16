La "Caverne" qui emballe le Pont-Neuf à Paris, une installation éphémère conçue par l'artiste JR, ouvre au public lundi à 18H, après une réparation d'urgence de la structure en toile endommagée par des intempéries, a annoncé l'équipe de JR.

La visite de la "Caverne" est ouverte jusqu'au 28 juin.

Elle devait initialement débuter le 6 juin, mais elle a été reportée en raison de profondes déchirures dans la structure gonflable qui surplombe le pont provoquées par de puissantes rafales de vent couplées à de fortes averses quatre jours plus tôt.

"Dans tous mes projets dans l'espace public depuis plus de 25 ans, j'ai toujours rencontré des difficultés énormes", a déclaré lundi JR à l'AFP.

"C’était souvent à l'autre bout du monde, donc les gens ne s'en rendaient pas compte. Là, c'est au cœur de ma ville, de notre ville, et donc les gens ont pu voir à ciel ouvert le chantier (de reconstruction) au cœur de la place publique", a-t-il ajouté.

La "Caverne" présente des dimensions imposantes: 120 m de long, 20 m de large, 2.400 m2 de surface au sol et une hauteur oscillant entre 12 et 18 m. Elle dessine en trompe-l'œil l'aspect rocheux d'une grotte en mêlant le blanc, le noir et différentes nuances de gris.

Elle a été pensée pour être empruntée à pied gratuitement 24H sur 24 par les curieux et les passants, une immersion dont l'univers sonore a été confié au compositeur électro Thomas Bangalter, ex-membre du duo Daft Punk.

Cette œuvre monumentale est un hommage à Christo et Jeanne-Claude, le couple d'artistes, aujourd'hui décédés, qui avait emballé le Pont-Neuf de tissu en 1985, attirant des millions de visiteurs.

Elle a été imaginée par JR, 43 ans, devenu célèbre avec ses collages photographiques XXL et ses trompe-l'oeil qu'il a exposés des favelas de Rio à New York en passant par le Népal.

Le projet "n'a eu aucun recours à des fonds publics", soulignent ses promoteurs, en précisant qu'il est financé par la vente des œuvres de JR ainsi que par des soutiens privés.

Pendant les fortes chaleurs attendues ces prochains jours à Paris, l'artiste promet des températures clémentes: "on a fait des tests pendant la canicule il y a deux semaines et la +Caverne+ a toujours été 15°C moins chaude que l'extérieur. Donc elle fonctionne comme une vraie caverne ou presque".