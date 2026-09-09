Comment assurer la durabilité de l’aménagement ? Question centrale et ligne de conduite affichée de Valentin Dethou, président de la Communauté de communes du Bassin de Pompey (élu au printemps dernier) dans un triptyque de «faire ensemble pour renforcer le bloc local entre nos communes et l’intercommunalité, faire l’avenir pour répondre collectivement aux grandes transitions de notre temps et faire au quotidien pour placer l’habitant au cœur de chacune de nos décisions», comme l’a rappelé l’élu lors d’un petit déjeuner avec la presse locale en début de semaine.

Début octobre, la feuille de route de l’intercommunalité sera concrétisée à l’occasion d’une conférence des conseillers municipaux regroupant les treize communes (Bouxières-aux-Dames, Champigneulles, Custines, Faulx, Frouard, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, Malleloy, Marbache, Millery, Montenoy, Pompey, Saizerais).

L’été qui s’achève avec les vagues de chaleur successives a entraîné «une adaptation d’urgence provoquant un renforcement des actions pour continuer à travailler sur la résilience face au climat».

Presqu’île, dépollution en cours

Eau, îlot de fraicheur, voirie, «le changement climatique pèse sur toutes les infrastructures et l’une de nos priorités demeure la ressource en eau. Depuis le début du mois de juillet, la SAUR assure l’exploitation du service d’eau potable dans le cadre d’une nouvelle délégation, afin de mobiliser les moyens et l’expertise nécessaires pour préserver la ressource. Il nous faut agir sur deux fronts : accélérer les travaux prioritaires sur les réseaux et accompagner les usages». Le réseau d’eau potable sur le territoire intercommunal affiche aujourd’hui un taux de rendement de 70%.

Côté grands projets, le nouvel écoquartier Presqu’île va voir la phase de dépollution du site à la fin de l’année et une passerelle d’interconnexion entre le centre-ville de Pompey et ce futur nouveau quartier au cœur du Parc Eiffel Sud. Une extension de neuf hectares de la zone des Sablons à Millery est également annoncée.

«Le développement économique est dans notre ADN et il le demeurera !»