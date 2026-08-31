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Tribune libre

La facture électronique : c'est parti

La plupart des acteurs ou éditeurs de solutions nous parlent de l’émission de la facture électronique alors que la première obligation pour les TPE et PME concerne dans un premier temps la réception des factures. L'avis de Jean Saphores, expert-comptable au cabinet Sogapex à Saint-Quentin.

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Par La Rédaction
La Gazette Picardie
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026
<p>En effet, n’oublions pas les échéances :<br>- Réception des factures : à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises ont l’obligation d’ouvrir un compte sur une PA (plateforme agréée) de réception des factures fournisseurs et être inscrites dans l’annuaire national via cette plateforme.<br>- Émission des factures (e-Invocing) et des autres recettes ou encaissements (e-Reporting). Les dates d’obligations sont différentes :<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;.&nbsp; Le 1er septembre 2026, ce seront les GE (grandes entreprises) et les ETI qui seront concernées<br>&nbsp; &nbsp; &nbs.

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