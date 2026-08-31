La facture électronique : c'est parti

Experts-comptables
«Nous pratiquons aujourd’hui de la proximité augmentée»
31/08/2026 Emmanuel Varrier
Laxou (54)
La plupart des acteurs ou éditeurs de solutions nous parlent de l’émission de la facture électronique alors que la première obligation pour les TPE et PME concerne dans un premier temps la réception des factures. L'avis de Jean Saphores, expert-comptable au cabinet Sogapex à Saint-Quentin.
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Experts-comptables
31/08/2026 Emmanuel Varrier
Laxou (54)
Experts-comptables
30/08/2026 La Rédaction
Nancy (54)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Saint-Quentin avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune