Manager toutes les générations : un défi...et surtout une opportunité

Faut-il vraiment adapter son management à chaque génération ?

La tentation est grande de segmenter les pratiques selon l’âge. En réalité, cette approche atteint vite ses limites. « Les différences ne sont pas uniquement générationnelles, elles sont aussi liées aux parcours et aux personnalités », rappellent de nombreux DRH. Plutôt que d’opposer les profils, les organisations gagnent à adopter un management plus souple, capable de s’ajuster aux individus.

Qu’est-ce qui change concrètement dans les attentes des salariés ?

Le rapport au travail a évolué. Les jeunes générations expriment davantage un besoin de sens, de reconnaissance et d’équilibre de vie. Mais ces attentes ne leur sont plus exclusives. « Aujourd’hui, toutes les générations aspirent à plus de flexibilité et de considération », observe-t-on sur le terrain. Le manager doit donc composer avec des attentes devenues transversales.

Le manager doit-il devenir plus «flexible» ?

Oui, mais sans renoncer au cadre. Le management moderne repose sur une équation délicate : offrir davantage de souplesse tout en maintenant des repères clairs et partagés, notamment avec une autonomie accrue dans l’organisation du travail.

Ainsi, l’enjeu managérial ne consiste pas à opposer souplesse et exigence, mais à les articuler. Un management efficace repose sur une confiance encadrée : il donne des marges de manœuvre tout en posant des limites lisibles, assurant à la fois autonomie, équité et performance durable.

La communication est-elle un point de friction ?

Souvent. Les pratiques de communication et les attentes varient d’un collaborateur à l’autre : certains privilégient des échanges structurés et formels, tandis que d’autres favorisent des interactions plus rapides et informelles. Ces écarts peuvent générer des incompréhensions, voire des malentendus.

« S’adapter à chaque individu »

Dans ce contexte, l’efficacité managériale repose fondamentalement sur la capacité à s’adapter à chaque collaborateur, en tenant compte de ses besoins, de ses spécificités et de ses modes de compréhension. Cette adaptation est essentielle pour garantir une communication réellement efficace et inclusive.

Elle suppose d’ajuster les canaux utilisés, de clarifier les messages et de les rendre accessibles à tous. Communiquer ne se limite pas à transmettre une information : cela implique de vérifier sa bonne compréhension par chacun, d’en accompagner l’appropriation et de s’assurer qu’elle fait sens pour tous les collaborateurs.

Quels sont les bénéfices d’un management intergénérationnel réussi ?

Ils sont multiples : meilleure cohésion d’équipe, engagement renforcé, innovation accrue. En valorisant les complémentarités, l’entreprise transforme une contrainte apparente en avantage compétitif.

Chez Adhéo, cabinet d’expertise comptable dans le Grand Est depuis 50 ans, nous accompagnons près de 5 000 dirigeants de TPE. Un constat revient, sur le volet humain comme sur les chiffres : les entreprises qui traversent le mieux les transitions ne sont pas celles qui trient par génération, mais celles qui misent sur l’écoute individuelle et un cadre clair. Le management intergénérationnel n’est pas une contrainte de plus — c’est un investissement de performance.

Par Delphine Boscori, Directrice des Ressources Humaines chez Adheo Expertises.