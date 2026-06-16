Renforcer le rôle du végétal dans l’aménagement des territoires et adapter les marchés publics aux contraintes des producteurs ! Objectifs affichés de la démarche «Entreprises et Végétal» initiée par l’agence de développement économique Lorr’Up aux côtés d’un collectif d’acteurs privés et publics (pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, architectes, aménageurs, constructeurs et donneurs d’ordre).

Le 9 juin, une cinquantaine d’entre eux se sont retrouvés à Bénaménil pour tirer le bilan des actions engagées depuis deux ans.

Livre blanc à la rentrée

«Il est essentiel d’inscrire la végétalisation dans nos marchés publics et de privilégier des solutions issues de nos territoires afin de soutenir la filière locale», assure Philippe Daniel, le président du Pays du Lunévillois.

Exemple typique sur la commune avec la construction de huit logements passifs pour le compte de l’Office public de l’habitat de Lunéville à Baccarat.

«La démarche Entreprises et Végétal nous a plongé dans l’univers insuffisamment connu des acteurs de la filière végétale locale, ce qui nous a permis de proposer une approche intégrée de la réalisation des espaces verts d’une opération de construction», témoigne Claude Faivre, l’ancien directeur de l’office, tout juste retraité.

Cette démarche entend s’inscrire dans la durée. Un livre blanc sera d’ailleurs publié à la rentrée prochaine.