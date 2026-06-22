La Foire Expo de Nancy 2026 confirme son modèle

Léger ajustement de la fréquentation mais des visiteurs qui restent plus longtemps sur site ! Bilan tiré par Destination Nancy, organisateur de la Foire Expo de Nancy pour le cru 2026 de cette foire avant tout commerciale qui a refermé ses portes la semaine dernière, le 14 juin, après neuf jours de battement.

«Bien que la fréquentation marque un léger ajustement, par rapport à l’édition 2025, le lundi n’étant pas férié cette année, les résultats révèlent une tendance de fond particulièrement prometteuse», assure l’organisateur.

«Les visiteurs passent davantage sur le site. Ce signal fort témoigne de l’attractivité de l’événement, de la qualité des échanges avec les exposants et de la richesse d’une programmation qui sait retenir l’attention et susciter l’engagement».

418 exposants étaient présents dont 62% issus du Grand Est, 33% de la Métropole du Grand Nancy et 17,2% de la ville de Nancy.

Prochain rendez-vous, l’année prochaine du 29 mai au 6 juin 2027 pour la 91e édition.