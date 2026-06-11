La Foire Expo de Nancy confirme son rôle premier de foire commerciale

Mi-parcours pour la 90e édition de la Foire Expo de Nancy ! Depuis le 6 juin et jusqu’au 14 juin, le parc des expositions de Vandœuvre accueille ce grand rendez-vous commercial où plus de 400 exposants se répartissent dans les différents halls.

Tout pour la maison, shopping, vivre, découvrir et innover, mobilité, gastronomie et restauration, les différents parcours proposés trouvent leur public.

«Il y a du passage, c’est certain et parfois je vous avoue que j’ai un peu mal à la tête, du fait du brouhaha à la fin de la journée», assure un exposant installé près du stand de l’association des commerçants nancéiens, les Vitrines de Nancy.

Le passage, il est palpable ! Le 9 juin, l’entrée de la foire était offerte aux seniors (+ 65 ans) et l’affluence sur le parking le confirme. Même prise de température dans les allées, où les arrêts aux stands sont quasi systématiques pour bon nombre de visiteurs.

Les journées thématiques et ciblées mises en place par l’organisateur, Destination Nancy, touchent leur cible.

À côté des animations multiples, l’exposition événement du cru 2026 plonge le visiteur dans l’univers des coulisses des studios d’animation et de l’univers des dessins animés des studios TAT. À chaque jour, son temps fort !

Reste que la Foire Expo de Nancy demeure une foire commerciale, une qualification confirmée, de nouveau cette année. Encore quelques jours pour en profiter !