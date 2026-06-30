Un modèle intégré qui a fait ses preuves ! Destination Nancy, bras armé du développement touristique et événementiel de la Métropole du Grand Nancy et de la ville de Nancy, présidé par François Werner, conseiller métropolitain délégué à l’attractivité, au tourisme et au thermalisme auprès du président de la Métropole du Grand Nancy, Mathieu Klein, vient de publier les résultats de son activité pour 2025 à l’occasion de l’installation du nouveau Conseil d’administration.

177 événements accueillis au Centre de congrès Prouvé et au Parc des expositions de Nancy représentant 43,7 millions d’euros de retombées économiques pour un total de 536 891 visiteurs et participants ! Cela, c’est pour la partie événementiel.

Dans le volet tourisme, 321 611 visiteurs ont été accueillis par l’Office de tourisme métropolitain soit une augmentation de +29% par rapport à 2024.

Dynamique renforcée

«Ces résultats sont avant tout le fruit de l’engagement de nos équipes mobilisées au quotidien pour accompagner les organisateurs, accueillir les visiteurs, faire vivre nos équipements et valoriser la destination. Notre force réside dans cette capacité collective à faire travailler ensemble nos quatre expertises : le Convention Bureau, le Centre de congrès Prouvé, le Parc des expositions et l’Office de Tourisme Métropolitain», assure Béatrice Cuif-Mathieu, directrice générale de Destination Nancy.

«À travers ces résultats c’est toute l’attractivité de notre territoire qui s’exprime. Les événements accueillis ces derniers mois, qu’ils soient professionnels, institutionnels, scientifiques, associatifs ou populaires racontent une même histoire : celle d’un territoire dynamique, capable d’attirer, d’accueillir et de rassembler. Ils participent pleinement au rayonnement de Nancy et de sa métropole», assure Mathieu Klein, le président de la Métropole du Grand Nancy et maire de Nancy.

La pertinence affichée de ce modèle intégré, jugé unique dans la région, vient de voir sa dynamique renforcée cette année avec le lancement récent du nouveau site internet de la structure : www.destination-nancy.com