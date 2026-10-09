La Foire internationale de Metz a attiré près de 150 000 visiteurs

L’heure du bilan a sonné pour Metz Événements, organisateur de la Foire internationale de Metz. Avec près de 150 000 visiteurs sur onze jours, le bilan est satisfaisant. La venue du pape Léon XIV et les restrictions de circulation engendrées ainsi que le pouvoir d'achat en baisse des Français font partie des pistes pour expliquer la légère baisse par rapport à 2025 et à ses 160 000 visiteurs.

Cette année, le dépaysement était pourtant bel et bien au cœur de l’expérience FIM avec la thématique du Pacifique. Sur 900 m², l’exposition a emmené le public de l’île de Pâques aux lagons polynésiens, à travers les arts et traditions de ces territoires. Un second espace consacré à la biodiversité a sensibilisé aux richesses de la forêt tropicale, des récifs coralliens et aux enjeux environnementaux.

«La Foire reste un rendez-vous de cœur pour notre territoire. On y vient pour ses projets, pour se faire plaisir à table, pour partager un moment en famille. Ce mélange fait sa force !», résume Patricia Stalder, directrice générale adjointe de Metz Événements et directrice de la FIM.

Commerce, gastronomie et animations au rendez-vous

La gastronomie a également occupé une place de choix avec 30 points de restauration et plusieurs temps forts culinaires, dont le Trophée Cristal Michel Roth, le concours de la Mirabelle d’Or ou encore des battles de cuisine et de nombreux concours organisés par les fédérations professionnelles locales.

Côté commerce, 553 exposants réunis sur 486 stands ont présenté leurs produits et savoir-faire dans des domaines aussi variés que l’habitat, l’ameublement, la rénovation, la décoration, le bien-être ou l’artisanat.

L’ambiance n’a pas été oubliée, avec plus de 180 animations en onze jours. Le festival Nos orchestres ont du talent ! a notamment réuni dix harmonies mosellanes.

Plusieurs personnalités ont aussi marqué cette édition, à commencer par les invités d’honneur Michel Roth et Bérangère Loiseau, dont l’établissement messin venait d’ouvrir ses portes. Vaimalama Chaves, Miss France 2019, le mannequin Ted Ranghella, le chef luxembourgeois Louis Linster, Julien Lepers ou encore l’ancien footballeur Sylvain Kastendeuch sont également venus à la rencontre du public. Enfin, des joueurs du FC Metz ont assuré une séance de rencontres et de dédicaces.

Le deuxième week-end a concentré à lui seul un tiers de la fréquentation. Le dernier lundi a lui aussi trouvé son public, et ce jusqu’à la clôture de l’édition 2026. Rendez-vous est déjà donné par Metz Événements pour l’année prochaine : du 24 septembre au 4 octobre 2027.