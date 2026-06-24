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La Fondation BSB dévoile son rapport d’activité 2025

La Fondation de Burgundy School of Business présente son rapport d’activité de l’année 2025, marquée par la poursuite des actions en faveur de l’accompagnement des étudiants, de l’égalité des chances et du soutien aux talents au sein de l’ensemble de la communauté BSB.

Photo d'illustration © DR

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Par M.H
La Gazette Bourgogne
Publié le 24 juin 2026 - Mis à jour le 24 juin 2026

En 2025, la Fondation BSB a poursuivi ses missions autour de trois axes structurants : l’égalité, l’excellence et l’entrepreneuriat. À travers ces piliers, elle accompagne les étudiants tout au long de leur parcours académique et personnel, en soutenant leurs projets et le développement de leurs compétences, ainsi que leur bien-être et leur ouverture sociale.

Un soutien financier et pédagogique structuré

Au cours de l’année, 179 bourses ont été attribuées à des étudiants, pour un montant total de 468 674 € consacré à leur parcours académique et personnel. Dans le cadre de l’opération Giving Tuesday, 35 bourses «Coup de pouce» de 2 000 € ont été financées.

L’accompagnement s’est également traduit par le suivi de plus de 1 700 étudiants à travers le LeaderSkills Institute. Les actions solidaires ont permis de collecter 83 000 € lors de la 4e édition du challenge sportif et solidaire Move For YouTH, ainsi que 17 724 € lors de la 3e vente aux enchères de vins.

Une dynamique collective autour de l’engagement

Le rapport met également en avant le développement du programme de mentoring, le soutien apporté aux étudiants entrepreneurs, mais aussi plusieurs événements fédérateurs et solidaires ayant mobilisé l’ensemble de l’écosystème BSB au cours de l’année.

L’action de la Fondation repose sur la mobilisation des mécènes, partenaires, donateurs, alumni, collaborateurs et étudiants. Leur engagement contribue à soutenir durablement les parcours et à permettre aux étudiants de révéler pleinement leur potentiel.