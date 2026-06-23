Villeneuve d'Ascq et l'Université de Lille renforcent leurs synergies

La signature de cette convention marque la formalisation d'un partenariat déjà historique entre la Ville de Villeneuve d'Ascq et l'Université de Lille et porte des ambitions nouvelles pour les années à venir, autour de l'accompagnement des transitions environnementales, sociales, économiques et technologiques. Depuis 50 ans, les deux institutions sont étroitement liées, de par l'implantation du campus de la Cité scientifique dès 1964, la création de l'Etablissement public d'aménagement de Lille-Est en 1967 ou encore l'ouverture du campus Pont-de-Bois en 1974. Aujourd'hui, Villeneuve d'Ascq accueille près de 40 000 étudiants, en faisant l'une des principales villes universitaires de France.

Parmi les objectifs de cette convention : favoriser l'intégration des étudiants dans la vie locale et ouvrir davantage les campus aux habitants ; développer les mobilités douces et améliorer les connexions entre les différents sites universitaires ; encourager l'usage du vélo et des transports en commun ; renforcer les actions en faveur de la nature en ville et de la transition écologique ; valoriser les opportunités d'emploi étudiant sur le territoire ; développer les coopérations dans le sport, la culture, la santé et le bien-être ; et favoriser le partage d'équipements et d'espaces entre les partenaires. Un comité de pilotage stratégique, un comité technique ainsi que des groupes de travail thématiques ont été mis en place pour assurer le suivi et la mise en œuvre de cette convention.