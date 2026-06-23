Enseignement supérieur : Caux Seine agglo agrandit son E-campus

Caux Seine agglo installe définitivement son e-campus à la Maison des compétences de Lillebonne. Initialement envisagé à la médiathèque, cet espace accueillera à la prochaine rentrée une quinzaine d’étudiants, installés dans 150 m² flambants neufs.

Si la communauté d’agglomération a changé son fusil d’épaule, c’est pour plusieurs raisons. Le coût en fait partie. «Les travaux à la médiathèque auraient coûté à minima 460 000 euros, explique Stéphane Cavelier, vice-président en charge de la formation au sein de la collectivité. Avec un chantier plus long et davantage soumis aux risques d’aléas. Ici ils ont coûté près de 14 000 euros !» En effet, seuls les matériaux ont été achetés puisque les travaux ont été réalisés par Caux Seine agglo elle-même. Mais l’élu insiste : «C’est surtout la cohérence des politiques qui nous a conduits ici, à la Maison des compétences. On a une politique de la formation et de l’emploi réunie en un seul lieu.»

Élargir l’offre de formation

Dans les faits, l’e-campus est déjà ouvert depuis un an. Six étudiantes y ont passé l’année scolaire, mais dans un espace restreint. Pour l’année prochaine, il compte déjà une dizaine de préinscriptions et compte bien recruter encore. «C’est le moment de s’inscrire, plaide Laure Fossey, coordinatrice du e-campus. Environ 400 cursus universitaires sont accessibles en distanciel, y compris des formations par apprentissage. Auxquels s’ajoutent les formations hors Parcoursup ou Mon Master.»

Damien Restoux, responsable du pôle Développement des compétences, emploi et ESS chez Caux Seine agglo, complète : «Ce projet s’inscrit dans un objectif stratégique : celui de développer l’accès à l’enseignement supérieur. Élargir l’offre de formation sur le territoire en est un des moyens. Et l’e-campus est un outil parfaitement dimensionné pour cela, pour notre collectivité qui n’a pas vraiment la taille suffisante pour attirer des antennes de grandes écoles ou d’Université.»

Des espaces de travail confortables

L’accès à cet espace est totalement gratuit pour les étudiants. Ils y disposent de matériel informatique et d’un accès à internet, ainsi que d’espaces de travail collectifs et individuels, calmes et confortables. Quatre blocs de quatre postes de travail sont aménagés autour de deux espaces de coworking et d’une salle de visioconférence. Une salle de pause et un espace de restauration sont aussi en cours d’aménagement. «Pour l’instant l’espace est un peu vide, mais les meubles (financés à hauteur de 27 000 euros par la Région Normandie dans le cadre du dispositif Def’innov) arrivent», sourit Laure Fossey.

La formation à distance est accessible à tous, des bacheliers aux actifs en reconversion. Elle constitue une solution économique et pratique, notamment en éliminant les contraintes de logement et de mobilité. «Nous aurons l'année prochaine une dizaine de nouveaux étudiants, dont trois qui ont fait le choix de la formation à distance pour raisons médicales», illustre encore la coordinatrice.

Pour Aletheia Press, Benoit Delabre