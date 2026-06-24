Installée sur une ancienne décharge fermée depuis 1995, la centrale de La Grisière s’étend sur 5,4 hectares. Elle repose sur environ 8 500 panneaux solaires et atteint une puissance de 6 MWc. Sa production annuelle est estimée à 7,8 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 1 800 foyers.



Le site a été conçu pour limiter son impact environnemental. La végétation invasive a été remplacée par un espace écologique contrôlé. La production a démarré en janvier 2026, avant une mise en service officielle le 16 juin de la même année.



Une partie de l’énergie, environ 1 MWc, est dédiée à un dispositif d’autoconsommation collective. Celui-ci permet à des logements, entreprises et bâtiments publics situés dans un rayon proche de consommer directement une électricité locale. Ce modèle s’inscrit dans le cadre des dispositifs encouragés en France pour rapprocher production et consommation d’énergie renouvelable.

Un modèle énergétique partagé

Le projet intègre également un volet financier participatif. Des habitants ont pu investir via une plateforme dédiée à l’épargne citoyenne, avec un rendement annoncé autour de 7%. Ce mécanisme vise à associer la population locale aux projets énergétiques de leur territoire.



Sur le plan social, le chantier a mobilisé des acteurs de l’insertion professionnelle. La municipalité poursuit par ailleurs sa stratégie de transition énergétique avec l’équipement futur de bâtiments publics, dont le gymnase Schuman prévu pour 2027.



Par ailleurs, ce type d’initiative s’intégre dans une dynamique plus large portée par les politiques publiques françaises en faveur du solaire et des énergies renouvelables, qui encouragent la réutilisation des fonciers dégradés et le développement de projets locaux.