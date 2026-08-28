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La santé et le social en crise RH

En termes de recrutement comme de management, rien ne va plus dans le secteur de l’action sociale et médico-sociale. La situation est d’autant plus troublante qu’elle touche directement un public souvent fragile, en situation de handicap, âgé ou en difficulté d’insertion.

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La situation du secteur social a des conséquences directes sur un public déjà fragilisé. © D.R.

La situation du secteur social a des conséquences directes sur un public déjà fragilisé. © D.R.

Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026
<p>Si l’on parle d’éducateurs spécialisés, d’assistantes sociales, d’infirmiers, d’aides soignants, d’auxiliaires de vie ou d’aides à domicile, «<em>la crise RH est profonde et le signal d’alarme est déjà tiré</em>». C’est ce que confirme, chiffres à l’appui, le logiciel RH Staff &amp; Go, à travers une récente enquête réalisée auprès de plus de 1 700 professionnels du secteur en France. L’enquête relève à la chaîne des difficultés de recrutement, un absentéisme élevé, un turn-over important, des temps partiels subis, des contrats courts, des amplitudes horaires importantes et des métiers trop.

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