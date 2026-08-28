La santé et le social en crise RH

Economie
Porte du Hainaut : le bus de la création d'entreprise de retour du 14 au 25 septembre
28/08/2026 Thomas Porcher
Maulde (59)
En termes de recrutement comme de management, rien ne va plus dans le secteur de l’action sociale et médico-sociale. La situation est d’autant plus troublante qu’elle touche directement un public souvent fragile, en situation de handicap, âgé ou en difficulté d’insertion.
La situation du secteur social a des conséquences directes sur un public déjà fragilisé. © D.R.
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