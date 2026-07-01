La superstar portoricaine Bad Bunny entre au musée Grévin à Paris

La statue de cire du célèbre chanteur Bad Bunny a été dévoilée mercredi au musée Grévin à Paris, en l'absence de la superstar qui donnera dans quelques heures le coup d'envoi de son concert à Marseille, dans le sud de la France.

Le double de l'icône latino est assis sur une chaise en plastique, chemise ouverte sur des tatouages et célèbre chapeau de paille sur la tête, à côté d'une autre chaise vide - en référence à la pochette du dernier album du chanteur "Debi tirar mas fotos" au succès planétaire.

Contrairement aux usages, le personnage de Bad Bunny, Benito Antonio Martinez Ocasio de son vrai nom, a été réalisé sans l'artiste, essentiellement à partir de photos et documents. Sa fabrication a pris près de sept mois.

"Compte tenu de son calendrier, de ses voyages, il ne pouvait pas être disponible", a expliqué à l'AFP le directeur général du musée, Yves Delhommeau.

Le musée Grévin "a tout fait" pour avoir la star parmi ses statues, a-t-il ajouté. "C'est aujourd'hui le chanteur le plus écouté dans le monde. C'est un phénomène absolument extraordinaire, non seulement de la chanson mais de la culture" et "son influence politique a pris beaucoup d'ampleur".

L'artiste de 32 ans, qui s'est produit lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl (la finale du championnat de football américain), a propulsé le reggaeton et la trap latine au sommet de la pop mondiale.

En pleine tournée mondiale, Bad Bunny sera en concert mercredi au stade Vélodrome de Marseille, avant de donner deux dates à Paris samedi et dimanche à Plenitude Arena, nouveau nom de Paris La Défense Arena depuis le 1er juillet.