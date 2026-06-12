La Thiérache décroche son espace d’accueil Proch’Info formation

Une pièce de plus dans le puzzle de l’accompagnement des habitants de la Thiérache en recherche d’informations pour se former et accéder à l’emploi. Le point d’accueil Proch’info formation (PRIF) nouvellement ouvert à Vervins est né d’un constat partagé par les acteurs locaux, dont la Maison des entreprises de Thiérache et de la Serre, réaffirmé par la voix de son président, Pierre Preux, mais aussi par Philippe Beauchamps, vice-président de la région en charge des relations aux entreprises, de l’emploi et de la formation professionnelle : réduire les difficultés des entrepreneurs à trouver de la main d’œuvre passe par une nécessaire adaptation des actions au plus près des réalités économiques et des besoins du territoire.

Avancer ensemble

Le projet de pouvoir faire bénéficier la Thiérache de ce nouvel outil de proximité a été porté pour les élus régionaux, Nelly Janier-Dubry, par ailleurs présidente de la Mission locale de Thiérache, et Eric Donnay, en collaboration avec les partenaires engagés et notamment la METS qui héberge ce nouveau lieu d’accueil sur le site Créapôle de Vervins.

L’inauguration officielle de l'espace d'accueil, le 9 juin dernier, a été pour les partenaires locaux, l’occasion de rappeler que la Thiérache imposait de travailler collectivement pour tenter de relever «les défis sociaux, économiques et écologiques», un «territoire vaste et rural», certes, mais qui a su construire «un écosystème riche et engagé», a insisté Nelly Janier-Dubry. Et «pour qu’aucun jeune, aucun actif, aucune entreprise ne reste au bord du chemin», a assuré le président Pierre Preux.



