Dans le cadre de sa première tournée nationale, l’équipe du média Mesdames s’installera en Lorraine le 4 novembre prochain pour une représentation à la salle Poirel de Nancy. Porté par Maïtena Biraben et Alexandra Crucq, cet événement itinérant vise à briser les tabous sociaux et économiques entourant les femmes de plus de 50 ans à travers une série de témoignages engagés.

Ce projet théâtral, qui débutera le 19 septembre à Mandelieu-la-Napoule avant de passer par Lyon, Lille, Paris, Toulouse et Bordeaux, transpose pour la première fois sur scène une communauté numérique forte de 1,3 million d'abonnés.

Un impact fort pour l’économie régionale et la Silver Économie

Le choix de Nancy s'inscrit dans une stratégie de dynamisation culturelle et de valorisation des territoires. En faisant halte à la salle Poirel, les organisateurs captent un public de plus de 50 ans, un segment démographique en forte croissance et au pouvoir d'achat significatif pour l'économie locale. Sur scène, sept femmes, dont Ariane Massenet et Sonia Dubois, aborderont avec humour des sujets clés comme la transition de vie, le temps qui passe et la place des seniors dans l'espace public.

Un engagement sociétal soutenu par les acteurs sectoriels

Concrètement, cette initiative résonne directement avec les enjeux actuels du marché du travail, de l'employabilité et de la santé des femmes mûres. C’est dans ce contexte de valorisation du capital humain que le directeur général d’Appel Médical a tenu à apporter son soutien : «Soutenir la visibilité des femmes de plus de 50 ans est crucial, tant sur le plan sociétal que professionnel. Leur expérience représente une valeur ajoutée inestimable pour notre tissu économique et la gestion de la transmission des compétences».

La billetterie est d'ores et déjà ouverte pour ce rendez-vous nancéien, qui s'annonce comme l'un des temps forts culturels de l'automne en Meurthe-et-Moselle.