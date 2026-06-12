Laon : Une semaine de créativité autour des arts urbains va s'ouvrir

Les arts urbains font leur festival à Laon. La capitale de l'Aisne s'est imposée ces dernières années comme une place forte du steet art et pour la 5ème édition, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Un choix fort et assumé alors qu'une étude de la fédération de l'art urbain réalisée en 2026, démontre qu'elles ne représentent que 17% des artistes urbains diffusés dans les espaces d’exposition et sur les fresques murales de nos villes. «Il était important de mettre à l'honneur les femmes steet artistes dans ce contexte, nous n'accueillons pas exclusivement des femmes, il y aura aussi quelques hommes mais qui interviendront en association avec des femmes», souligne Nathalie Montcriol, directrice générale adjointe en charge de la culture, pour la Ville de Laon.

Des artistes internationaux

Parmi les artistes accueillis cette année, beaucoup proviennent du Québec mais d'autres viennent du Mexique, du Pérou ou encore d'Argentine. La forte présence québecoise va d'ailleurs amener le délégué général du Québec à venir à Laon, le 20 juin. Au total, ce sont 15 nouvelles fresques murales qui vont être réalisées pendant une semaine dans plusieurs quartiers de la ville par 17 artistes. Des artistes qui seront aussi présents dans les écoles pour réaliser des ateliers de création arts visuels et en itinérance dans les quartiers pour diffuser leur art auprès de tous. D'autres pans des arts urbains seront aussi explorés comme la danse ou encore l'initiation au mix. Le samedi 20 en soirée, un grand spectacle sera donné sur le parvis de la cathédrale avec des performances chorégraphiques en hip-hop, roller, danse contemporaine et freestyle football et un battle.

À noter également qu'un shop sera installé à l'office de tourisme de Laon du mercredi au dimanche dans lequel il sera possible d'acheter des œuvres originales, prints et goodies exclusifs. Et le cloître de l'abbaye Saint-Martin en ville haute, sera un haut lieu du festival : une fresque participative y sera créée mercredi 17 juin toute la journée, une initiation au mix et à la sieste électrique ainsi que de la danse y seront proposées. L'endroit accueillera aussi deux installations artistiques par l'artiste portugaise Aheneah qui développe des structures inédites à partir de fibres, bioplastiques et matériaux recyclés ou non conventionnels. Cette semaine du festival des arts urbains, organisée par la Ville de Laon, s'annonce pleine d'émulation artistique...