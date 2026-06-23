La journaliste Laurence Ferrari, visage de CNews, présentera et coordonnera les grands débats politiques en vue de la présidentielle de 2027 sur la chaîne d'information en continu, a-t-elle annoncé mardi.

"Serge Nedjar, directeur général de CNews, nomme Laurence Ferrari directrice du dispositif +Présidentielle 2027+, en complément de ses fonctions actuelles", indique dans un communiqué la chaîne dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, qui compte Pascal Praud et Christine Kelly parmi ses figures.

Ainsi la journaliste aura "pour mission de présenter et coordonner les grands débats politiques ainsi que les principales soirées électorales de CNews", est-il précisé.

Appartenant au groupe Canal+, CNews a été leader des chaînes info sans interruption de janvier 2025 à février 2026 inclus. BFMTV l'a doublée durant les trois mois suivants.

CNews a été secouée par l'affaire Morandini et le départ de l'une de ses journalistes vedettes, Sonia Mabrouk, en février.

Cette dernière va animer à partir du 24 août la tranche 19H-21H sur BFMTV, du dimanche au jeudi, pour du "débat d'idées" et des directs avec des reporters sur le terrain, a-t-elle annoncé mardi au journal Le Parisien.

Les médias s'organisent pour suivre la course à l'Elysée. Le groupe TF1 a par exemple choisi le journaliste Adrien Gindre pour piloter cette couverture au côté du directeur de l'information Thierry Thuillier.

Le sujet du pluralisme sur les différentes antennes s'annonce sensible. L'Arcom, régulateur de l'audiovisuel, sera dotée à la rentrée d'une veille pour son respect sur les quatre chaînes info de la TNT (BFMTV, CNews, LCI qui appartient à TF1, et franceinfo).

La semaine dernière, l'autorité indépendante a épinglé CNews pour la "prédominance" dans ses programmes d'un "même courant de pensée et d'opinion" sur la sécurité, la guerre en Ukraine, l'immigration ou l'islam.

Laurence Ferrari, ancien pilier de l'information sur TF1, est devenue une fidèle du groupe Canal+ qu'elle a réintégré en 2012 après y avoir présenté entre 2006 et 2008 l'émission Dimanche+.

Elle a rejoint en 2013 iTELE, devenue CNews début 2017. Elle est alors l'une des rares journalistes à ne pas quitter la chaîne, vidée de l'essentiel de sa rédaction à l'issue d'un bras de fer avec son actionnaire de référence Vincent Bolloré.

Laurence Ferrari présente actuellement "Punchline" et "La grande interview", co-diffusées en tout ou partie sur la radio Europe 1.

Depuis septembre 2024, elle est en outre présidente de la marque Journal du Dimanche, dans le même univers Bolloré.