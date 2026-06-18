Le vendredi 19 juin 2026, de 14h à 17h, le BTP CFA Picardie propose un événement sur ses sites d’Amiens et de Laon. Cette rencontre vise à mettre en contact direct des jeunes en recherche de formation et des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. L’objectif est de faciliter les échanges et d’accélérer les recrutements en apprentissage. Les participants peuvent y présenter leur projet professionnel et rencontrer plusieurs employeurs en un même lieu. Ce format repose sur des entretiens courts pouvant déboucher sur une alternance ou un contrat d’apprentissage.

Des métiers variés et une préparation attendue

Les secteurs représentés couvrent plusieurs spécialités : maçonnerie, couverture, menuiserie, électricité, peinture, plomberie ou encore travaux publics. L’événement s’adresse aux candidats souhaitant intégrer une formation dans ces domaines. Les organisateurs recommandent de venir avec un CV et une présentation préparée afin de maximiser les chances de réussite. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large d’accompagnement vers l’emploi dans le BTP, un secteur qui recrute activement en apprentissage.