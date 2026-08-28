Le CERM organisera une soirée de lancement de sa saison 2026/2027

Le 23 septembre prochain, le Club Entreprises Rives de Moselle (CERM) organisera sa soirée de lancement de la saison 2026/2027, à la salle des fêtes d'Antilly. Au programme de la soirée : présentation du club, des prochains rendez-vous, des nouvelles actions et des partenariats prévus pour la saison. Les participants pourront également découvrir les avantages liés à l’adhésion et profiter de ce rendez-vous pour échanger avec d’autres chefs d’entreprise. La soirée débutera à 18 heures avec l’accueil des participants. Le lancement officiel et la présentation du CERM sont prévus à 18 h 20, avant un cocktail dînatoire à 19 h 30. La rencontre se terminera à 20 heures.

Zoom sur la structure

Créé en avril 2017 par et pour les chefs d’entreprise, le CERM fonctionne comme un réseau de proximité destiné à favoriser les rencontres et le partage d’expériences. Tout au long de l’année, il organise jusqu’à quatre rendez-vous par mois, permettant aux entrepreneurs de développer leurs contacts et de mieux connaître les acteurs économiques de leur territoire. La convivialité est l’une des valeurs fondamentales du club qui rassemble aujourd’hui plus de 200 adhérents. Il est également composé d’un Comité de Direction de 15 à 20 membres.