«C’est le premier semestre le plus difficile que nous ayons connus depuis ses dix dernières années !». Constat établi par Frédéric Creplet et Geoffroy Roederer, coprésidents du Club ETI Grand Est à l’occasion de l’assemblée générale de ce groupement d’une centaine d’Entreprises de taille intermédiaire (250 à 4 999 salariés) de la région.

Réunis le 10 juin au siège du cabinet Yzico à Villers-lès-Nancy, les dirigeants sont revenus sur l’année écoulée mais surtout sur la situation actuelle.

«Dans une période où l’économie régionale est sous pression, les ETI constituent plus que jamais un rempart contre le décrochage industriel et territorial», assure Geoffroy Roederer en faisant référence au programme ETI Act, engagé depuis 2024 avec la Région Grand Est.

Renouveau industriel

Ce programme s’articule autour de quatre axes : renforcer la communauté des ETI et accompagner les PME de croissance, accélérer les transitions digitales et environnementales, consolider les engagements en matière de recrutement et stimuler la croissance et l’attractivité.

«Les ETI du Grand Est ont vocation à être des acteurs de la transformation, pas seulement des témoins des difficultés. Notre partenariat avec la Région Grand Est nous permet d’agir vite, en lien direct, avec les décideurs publics au bénéfice de l’ensemble de l’écosystème économique régional», explique Frédéric Creplet.

Le tout avec une volonté affichée d’accélérer le renouveau industriel. Le récent Pacte Industrie lancé par la Région Grand Est entend aller dans ce sens. Franck Leroy, le président de l’exécutif régional, était d’ailleurs présent à l’assemblée générale du 10 juin.