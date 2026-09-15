Le Creusot accueillera les 21 et 22 octobre la deuxième édition du Forum INCYBER des Territoires. Coorganisé par la Communauté urbaine Creusot Montceau et le Forum INCYBER, l’événement réunira plus de 250 décideurs, industriels, experts, DSI, RSSI et représentants des collectivités. Les échanges porteront notamment sur la protection des systèmes industriels, la résilience des infrastructures critiques et la transformation numérique des territoires.



Le programme du 21 octobre débutera par un exercice de gestion de crise cyber destiné aux forces de sécurité intérieure et aux référents sûreté. Une conférence ouverte au grand public abordera ensuite les évolutions de la cybercriminalité et les menaces liées à l’intelligence artificielle, à l’Internet des objets et au calcul quantique. Le 22 octobre, deux parcours seront proposés. Le premier sera consacré à la cybersécurité industrielle dans des secteurs comme la métallurgie, le nucléaire, le ferroviaire et l’aéronautique. Le second portera sur le «Territoire 4.0», avec des sujets liés à l’intelligence artificielle, aux smart cities et aux infrastructures numériques.

IA, identité et infrastructures critiques

La journée professionnelle du 22 octobre comprendra plusieurs tables rondes et démonstrations. Les participants échangeront notamment sur l’usage de l’IA en cybersécurité, la préparation des collectivités face aux cyberattaques et le déploiement du portefeuille d’identité numérique européen. La directive NIS2 et la mutualisation des moyens de cybersécurité seront également au cœur des discussions.



Une table ronde sera consacrée à la protection des infrastructures critiques et des systèmes industriels. Les organisateurs mettront en avant les enjeux liés à la convergence entre technologies de l’information et systèmes opérationnels, ainsi qu’à la continuité d’activité. La Communauté urbaine Creusot Montceau présentera également sa stratégie numérique et ses projets en matière d’IA et de robotique.