Le département Nord remporte le Grand Prix de la Santé 2026

Le département du Nord récompensé ! Le mardi 30 juin, le département le plus peuplé de France a remporté le Grand Prix de la Santé 2026, organisé par le groupe Delbo Presse, à l'occasion des 3es Assises nationales de l’accès aux soins.

Le département est devenu lauréat avec le camion Nord Santé. Le camion Nord Santé est une solution mobile de prévention et d’accès aux soins qui doit rapprocher les services de santé des femmes éloignées du système de soins. Il propose notamment un parcours complet grâce à des mammographies et des échographies réalisées sur place par les professionnels de santé, dans le cadre du dépistage organisé.

«Grâce à notre camion, nous sauvons des vies. Sur les 1 200 femmes dépistées dans 19 communes, une centaine a été orientée vers des examens complémentaires. Notre démarche d’ "aller vers" est primordiale dans les secteurs les plus éloignés des centres urbains : sans le camion, certains habitants renoncent aux soins. Au Département du Nord, collectivité de la solidarité, nous nous y refusons», explique Christian Poiret, président du Département du Nord.