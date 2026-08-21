Le Festival Watts à Bar fête ses 15 ans

«Fidèle à ce que l’on sait faire», voilà pour la philosophie portée par Thierry Guigné, à l’origine de cette aventure culturelle et collective, née en 2009 avec la création de l’association Be Real. À l’époque, l’objectif est de créer un événement fort annuel dans la ville chef-lieu de la Meuse. Défi relevé. Cette année, plus de 7 000 visiteurs sont attendus sur les deux jours du festival qui a su conquérir au fil des années un large public. Près de quarante artistes reconnus ou en devenir sont d’ores et déjà annoncés avec une programmation diversifiée mêlant reggae, rock, rap, dub ou trance. Si les têtes d’affiche médiatiques comme Silmarils, Têtes Raides ou encore Oxmo Puccino devraient faire déplacer les foules, le public averti vient également découvrir d’autres pépites que ce soient Sun pour son style pop et metal, Jael, figure montante de l’électro dub français ou encore Ne Yam, talent émergent à la croisée de la trance et de la techno.

De l'écoresponsabilité et des surprises

Si pour cette édition anniversaire, des surprises sont annoncées, mais non dévoilées, la direction du festival explique avoir repensé sa troisième scène dédiée aux sons dub et trance pour lui donner un maximum de visibilité. Engagé depuis le début dans l’écoresponsabilité, le Watts à Bar ne proposera à la vente que des produits 100% lorrains. Sur le site, toutes les boissons (thés, bières, vins, rhum…) sont produites dans le Grand Est, tout comme les bonbons vosgiens, bergamotes, madeleines de Commercy ou encore les food truck locaux. Une exigence bien comprise des managers qui ont joué le jeu. «Nous avons recherché toutes les références possibles avec la seule volonté de renforcer les retombées économiques pour nos fournisseurs locaux», explique Thierry Guigné. Alors que la saison des festivals s’achève et que la rentrée se profile, le Watts à Bar devrait permettre à de nombreux festivaliers de profiter des dernières heures de l’été, au cœur du parc du château de Marbeaumont. Particulièrement soutenu financièrement par de nombreux acteurs locaux, le festival barisien qui a su s’entourer de 200 bénévoles fidèles se tourne, en toute sérénité, vers l’avenir.