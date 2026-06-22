Le groupe de presse EBRA, qui compte neuf titres régionaux dans l'est de la France, a annoncé lundi un plan de départs volontaires visant jusqu'à 400 postes, dans un contexte de baisse des ventes.

Les principaux services concernés par ce projet sont la rédaction, l'imprimerie, l'administration des ventes et le studio graphique, indique dans un communiqué le groupe de 3.200 salariés, propriété du Crédit Mutuel.

"Aucun départ ne sera contraint", est-il précisé. Quelque 68 créations de postes sont prévues, principalement à la rédaction.

EBRA (Est Bourgogne Rhône-Alpes) édite Le Dauphiné libéré (Grenoble), Le Bien public (Dijon), Le Journal de Saône-et-Loire (Chalon-sur-Saône), Le Progrès (Lyon), L'Est républicain (Nancy), Le Républicain lorrain (Metz), Vosges Matin (Epinal), L'Alsace (Mulhouse) et Les Dernières nouvelles d'Alsace (Strasbourg), des titres qui couvrent au total 23 départements.

Le groupe, qui diffuse plus de 800.000 exemplaires par jour et dont l'audience digitale atteint 21,4 millions de visiteurs uniques par mois, explique être confronté à "la baisse des ventes papier, à l'évolution des usages de l'information et à la pression des plateformes numériques sur les revenus publicitaires".

Les ventes au numéro et les abonnements ont été divisés par deux en dix ans et la perte opérationnelle a dépassé les 10 millions d'euros en 2025.

"Si nous ne faisons rien, cette perte pourrait tripler d'ici 2030. Concrètement, cela voudrait dire disparaître de certains territoires et petit à petit perdre notre identité. C'est précisément ce que nous voulons éviter", a déclaré la présidente du groupe, Sophie Gourmelen, dans un message vidéo diffusé aux salariés.