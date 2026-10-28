Le Havre : la chatière prépare le dragage du chenal en novembre

Le chantier de la chatière franchit une nouvelle étape dans l’aménagement portuaire du Havre. La jonction entre la digue en construction et celle du port historique est désormais réalisée. L’opération a nécessité le repositionnement des tétrapodes de l’ancienne digue afin de les articuler avec les accropodes, les blocs de béton qui protègent la nouvelle structure. Les travaux doivent maintenant permettre de porter l’ouvrage à sa hauteur définitive.

Le dragage du chenal attendu en novembre

La prochaine phase du chantier concerne le dragage du futur chenal, dont le démarrage est annoncé pour novembre 2026. Cette intervention doit accompagner la poursuite de l’aménagement, avant les étapes nécessaires à la mise en service de l’infrastructure. Le dragage permettra de préparer le chenal aux conditions de navigation prévues dans le cadre de ce nouvel aménagement portuaire.

