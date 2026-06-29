Le Havre : Siemens Gamesa inaugure l'extension de son usine

Inaugurée en présence du ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Roland Lescure, du maire du Havre Édouard Philippe et de nombreux partenaires institutionnels et industriels, l'extension de l'usine Siemens Gamesa Renewable Energy marque un nouveau cap pour le site havrais.

Grâce à 12 700 m² supplémentaires, la superficie totale de l'usine atteint désormais près de 80 000 m². Ce nouvel outil industriel permettra de fabriquer des pales recyclables de 115 mètres, parmi les plus grandes au monde, destinées aux éoliennes offshore de 15 MW, dont chacune pourra alimenter environ 19 000 foyers en électricité.

Au-delà de la performance technologique, cet investissement de 200 millions d'euros s'accompagne de la création de 200 emplois dans la production, l'ingénierie, la logistique, la maintenance et les activités portuaires. Cette extension confirme également le rôle stratégique du Grand Port Maritime du Havre, dont les infrastructures permettent de produire, stocker et acheminer des composants aux dimensions exceptionnelles vers les futurs parcs éoliens en mer.

Cette montée en capacité intervient dans un contexte d'accélération des investissements dans l'éolien en mer afin d'atteindre les objectifs fixés par l'État, qui vise 15 GW de capacité installée d'ici 2035. Au-delà de la transition énergétique, le développement de l'éolien offshore est devenu un levier de réindustrialisation, de souveraineté énergétique et de compétitivité pour l'industrie française.