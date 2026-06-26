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Saint-Quentin : Le groupe Blondel collabore avec les Chantiers de l'Atlantique

Depuis le 1er janvier 2026, le logisticien industriel Blondel, basé à Saint-Quentin, intervient directement sur le site de Saint-Nazaire pour organiser, piloter et sécuriser les flux nécessaires à la construction de plusieurs navires. Dans un contexte de forte montée en cadence, les Chantiers de l’Atlantique renforcent le pilotage de leur logistique de bord et collaborent donc avec le groupe Blondel.

Blondel opère de la logistique pour les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. (c) Groupe Blondel

Blondel opère de la logistique pour les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. (c) Groupe Blondel

Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 26 juin 2026 - Mis à jour le 26 juin 2026

Le logisticien Blondel opère désormais à Saint-Nazaire. Son objectif est de garantir une alimentation continue des navires en construction, sans rupture de flux, tout en absorbant des volumes croissants et des contraintes opérationnelles fortes. Sur un chantier naval largement exposé aux conditions extérieures, la météo constitue notamment un facteur qui peut interrompre les opérations de levage et générer des encours à résorber rapidement.

Logistique de bord de cinq navires

Le groupe Blondel pilote aujourd’hui la logistique de bord de cinq navires, bientôt six. Son dispositif couvre l'ensemble des flux ascendants et descendants : les matières sont réceptionnées, préparées, élinguées puis acheminées à bord par grues mobiles ou grues à tour, avant d’être distribuées dans les zones de dépôt au fil de l’avancement des travaux. En parallèle, les équipes assurent la logistique descendante, avec la collecte et l’évacuation des déchets générés à bord. Chaque semaine, cette organisation permet d’acheminer plusieurs milliers de colis matières, d’évacuer près de 3 000 bennes et de mobiliser environ 1 000 heures de levage. Pour accompagner cette activité, le groupe Blondel mobilise une partie de ses implantations logistiques à Saint-Nazaire et Nantes, qui représentent 40 000 m² de capacité de stockage en région nantaise.

Au-delà de l’exécution opérationnelle, le groupe Blondel déploie des outils digitaux intégrant l’intelligence artificielle afin de modéliser la charge, anticiper les besoins en ressources et ajuster les moyens en quasi temps réel. Cette approche de pilotage prédictif vise à mieux lisser les pics d’activité, maîtriser les encours et maintenir la cadence du chantier malgré les aléas. 

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