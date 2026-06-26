Le logisticien Blondel opère désormais à Saint-Nazaire. Son objectif est de garantir une alimentation continue des navires en construction, sans rupture de flux, tout en absorbant des volumes croissants et des contraintes opérationnelles fortes. Sur un chantier naval largement exposé aux conditions extérieures, la météo constitue notamment un facteur qui peut interrompre les opérations de levage et générer des encours à résorber rapidement.

Logistique de bord de cinq navires

Le groupe Blondel pilote aujourd’hui la logistique de bord de cinq navires, bientôt six. Son dispositif couvre l'ensemble des flux ascendants et descendants : les matières sont réceptionnées, préparées, élinguées puis acheminées à bord par grues mobiles ou grues à tour, avant d’être distribuées dans les zones de dépôt au fil de l’avancement des travaux. En parallèle, les équipes assurent la logistique descendante, avec la collecte et l’évacuation des déchets générés à bord. Chaque semaine, cette organisation permet d’acheminer plusieurs milliers de colis matières, d’évacuer près de 3 000 bennes et de mobiliser environ 1 000 heures de levage. Pour accompagner cette activité, le groupe Blondel mobilise une partie de ses implantations logistiques à Saint-Nazaire et Nantes, qui représentent 40 000 m² de capacité de stockage en région nantaise.

Au-delà de l’exécution opérationnelle, le groupe Blondel déploie des outils digitaux intégrant l’intelligence artificielle afin de modéliser la charge, anticiper les besoins en ressources et ajuster les moyens en quasi temps réel. Cette approche de pilotage prédictif vise à mieux lisser les pics d’activité, maîtriser les encours et maintenir la cadence du chantier malgré les aléas.