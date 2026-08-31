Le ministère japonais de la Défense a demandé lundi un budget record de 8.900 milliards de yens (48 milliards d'euros) mettant l'accent sur l'intelligence artificielle (IA) pour accélérer la prise de décision dans un contexte sécuritaire tendu.

Mais le budget final du ministère, pour l'exercice qui débutera en avril 2027, pourrait atteindre 10.000 milliards de yens, a rapporté le quotidien Nikkei, citant sans le nommer un parlementaire de la coalition au pouvoir, alors que Tokyo procède à une vaste modernisation de sa défense afin de faire face aux tensions croissantes avec des voisins comme la Chine, la Corée du Nord et la Russie.

Cette requête budgétaire met l'accent sur la lutte contre les "nouvelles formes de guerre", telles que l'IA, les drones et les missiles à longue portée.

Le ministère japonais de la Défense espère mettre en place un système d'aide à la décision reposant sur l'IA et souhaite également acquérir des drones à bas coût capables d'opérer de concert avec des missiles de longue portée afin de neutraliser des cibles ennemies.

Le ministère prévoit aussi de développer des missiles hypersoniques lancés depuis des plateformes sous-marines et de créer une nouvelle unité destinée à renforcer les capacités de défense contre la guerre cognitive, menace croissante visant à façonner l'opinion publique au travers de campagnes de désinformation et d'autres opérations d'influence.

Avec cette requête budgétaire pour l'exercice débutant en avril 2027, le Japon poursuit ses efforts pour renforcer ses capacités militaires afin de répondre à une réalité géopolitique instable.

Le pays s'éloigne ainsi progressivement de sa position pacifiste traditionnelle, qui limitait l'usage de la force à la seule autodéfense.

Ce virage progressif s'effectue alors que l'expansion rapide de l'armée chinoise et le développement continu des missiles et des armes nucléaires nord-coréens ont poussé le Japon à renforcer sa défense.

La guerre menée par la Russie en Ukraine a aussi alimenté les inquiétudes des responsables politiques japonais, qui redoutent qu'un conflit similaire puisse éclater en Asie de l'Est, compte tenu de la pression croissante exercée par la Chine sur Taïwan et de l'intensification de ses différends territoriaux avec le Japon.

L'enveloppe demandée lundi par le ministère de la Défense nippon se situe légèrement au-dessus du précédent montant record de 8.800 milliards de yens soumis pour l'exercice budgétaire en cours, qui s'achèvera fin mars 2027.

Contre-attaque

Le budget final de la défense pourrait cependant dépasser 10.000 milliards de yens, a rapporté le quotidien Nikkei, citant dans le nommer un parlementaire de la coalition au pouvoir.

Les montants précis alloués à chaque poste devraient être finalisés une fois que le gouvernement aura achevé, d'ici à la fin de l'année, la révision des principaux documents relatifs à la sécurité nationale, ont indiqué des responsables du ministère de la Défense.

Ces trois documents définissent les grandes lignes des futures capacités de défense du pays tout en évaluant l'environnement sécuritaire entourant le Japon.

Le Japon a accru ses dépenses militaires et sa coopération en matière de sécurité en Asie, en déployant des lanceurs de missiles sur des îles éloignées, en cherchant à se doter de capacités de "contre-attaque" et en assouplissant les règles régissant les exportations d'armes.

La Première ministre Sanae Takaichi, considérée comme partisane d'une ligne dure à l'égard de la Chine, a placé la défense nationale au sommet de son programme conservateur.

Les relations entre le Japon et la Chine se sont fortement détériorées après qu'elle a suggéré en novembre que le Japon pourrait intervenir militairement dans tout conflit concernant Taïwan, île dont Pékin revendique la souveraineté.

La Chine a exprimé son inquiétude face à ce qu'elle considère comme un retour d'un "nouveau militarisme" au Japon.