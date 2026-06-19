



Le MEDEF a présenté plusieurs pistes de réforme destinées à renforcer la pérennité du modèle actuel. En Côte d’Or, la structure départementale s’inscrit dans la dynamique portée au niveau national et soutient la réforme du financement de la protection sociale.

Un système confronté à des déséquilibres croissants

Selon l'organisation patronale, la protection sociale demeure un élément essentiel de la cohésion nationale. Elle estime toutefois que son financement est fragilisé par une dette sociale élevée, des déficits persistants et une dépendance importante aux revenus du travail. Le vieillissement de la population constitue également un défi supplémentaire pour l'équilibre du système.

Quatre orientations pour réformer le financement

Le MEDEF Côte-d'Or soutient une réforme articulée autour de quatre axes. Le premier vise à mieux distinguer les dépenses relevant de l'assurance de celles relevant de la solidarité nationale. Le deuxième prévoit une baisse des cotisations patronales afin de réduire le coût du travail et de renforcer la compétitivité des entreprises.

La troisième mesure consiste à diminuer les cotisations salariales afin d'accroître le revenu net des salariés. Enfin, l'organisation propose de diversifier les ressources de financement, notamment par une évolution de la fiscalité, afin de répartir plus largement l'effort entre les différents contributeurs.

D'après les estimations avancées par le MEDEF, cette réforme pourrait soutenir la compétitivité des entreprises françaises et favoriser la création d'emplois à moyen et long terme. L'organisation souligne également un impact attendu sur la croissance économique et la balance commerciale. Parallèlement, elle estime que cette évolution doit s'accompagner d'une maîtrise des dépenses sociales et d'actions visant à améliorer le taux d'emploi des jeunes et des seniors.



