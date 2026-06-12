Le Mosellan Jérôme Laglasse prend la tête des Mérandiers de France

Le Mosellan Jérôme Laglasse ajoute une nouvelle corde à son arc. Déjà à la tête de la plus importante merranderie indépendante de France, l’entrepreneur de Varize-Vaudoncourt vient d’être élu président du Syndicat des Mérandiers de France (SMF), organisation professionnelle représentant les entreprises spécialisées dans la fabrication de merrains, ces planches de chêne utilisées pour produire les tonneaux viticoles.

Cette nomination intervient dans un contexte délicat pour la filière. Depuis plusieurs mois, les acteurs de la tonnellerie française font face à un ralentissement du marché mondial du vin, à une hausse du prix du chêne et aux incertitudes commerciales internationales, notamment aux États-Unis, marché majeur du secteur.

Un entrepreneur mosellan devenu référence nationale

Entré dans l’entreprise familiale au début des années 1990, Jérôme Laglasse a progressivement transformé l’exploitation forestière créée par son père en un acteur incontournable du merrain français. Son entreprise fournit aujourd’hui quinze des vingt tonnelleries françaises et produit 1 200 m³ de merrains par an.

Attaché à la valorisation locale du bois, il a indiqué «vouloir s’inscrire dans un esprit de continuité, de rassemblement et d’intérêt collectif».

«Nos métiers sont porteurs d’un savoir-faire rare et méritent d’être mieux connus, mieux compris et mis en avant»

Créé en 2016, le Syndicat des Merrandiers de France, affilié à la Fédération Nationale du Bois depuis un an, a notamment pour mission de défendre les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics et des acteurs de la filière. Avec cette élection, Jérôme Laglasse devient l’un des porte-voix nationaux d’un savoir-faire étroitement lié à l’excellence des vins et spiritueux français.