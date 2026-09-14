Le patron de Thales en appelle aux gouvernements pour réguler l'IA

Le patron du groupe français de défense et de technologie Thales a appelé lundi les gouvernements à prendre leurs responsabilités en matière de régulation de l'intelligence artificielle, alors que plusieurs dirigeants du secteur tirent la sonnette d'alarme face à son essor rapide.

"Il existe des moyens, sur le plan technique, de mettre ce type de technologie sous contrôle, mais cela ne suffit pas", a déclaré le président directeur général de l'entreprise, Patrice Caine, lors d'une conférence technologique du groupe à Londres.

"Nous avons besoin de cadres, et cela relève clairement, en termes de responsabilité, des gouvernements", a-t-il ajouté, rappelant que Thales menait des recherches sur l'IA depuis plusieurs décennies.

La crainte d'une IA hors de contrôle a gagné lundi les marchés mondiaux, après les appels de plusieurs dirigeants du secteur à ralentir le développement de cette technologie, sur fond de mises en garde sur les risques qu'elle ferait peser sur l'humanité.

Le patron d'Anthropic, Dario Amodei, a plaidé samedi en faveur d'une décélération du rythme de développement de l'IA, afin de mieux cerner les risques liés à ses nouvelles capacités.

Il a été soutenu publiquement par son homologue d'OpenAI, Sam Altman, ainsi que par Elon Musk.

L'IA occupe une place croissante dans les activités de défense de Thales, à mesure que les gouvernements, notamment britannique, accordent une importance grandissante aux systèmes autonomes.

Le groupe affirme concentrer ses efforts sur le développement de "systèmes d'IA de confiance" et transparents.

Patrice Caine a estimé qu'il ne devait pas revenir aux seules entreprises privées de garantir au public que l'IA "ne deviendra jamais (...) incontrôlable", cette responsabilité incombant selon lui aux gouvernements, chargés de mettre en place des cadres réglementaires.